Анкара, , 21:31 — REGNUM В Турции за последние сутки выявили 927 случаев заражения коронавирусом. Об этом 26 июля сообщил министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа на странице в соцсети Twitter.

По его данным, всего в стране за период с начала эпидемии выявлено уже 226 100 инфицированных SARS-CoV-2.

Министр также сообщил, что за последние 24 часа в больницах Турции скончались ещё 17 пациентов с COVID-19, общее число летальных случаев возросло до 5613. Излечились и были выписаны из больниц 209 487 человек.

Как передавало ИА REGNUM, 26 июля представительство Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Африке сообщило, что число выявленных фактов заражения коронавирусом на территории Африканского континента уже превышает 827 тыс.

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