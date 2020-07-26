Женева, Швейцария, , 21:14 — REGNUM Число выявленных фактов заражения коронавирусом на территории Африки уже превышает 827 тыс. Об этом сообщает 26 июля представительство Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Африке на странице в соцсети Twitter.

«Более 827 000 подтвержденных случаев заражения коронавирусом (выявили) на Африканском континенте», — говорится в сообщении.

По данным организации, на сегодняшний день на Африканском континенте более 483 тыс. человек признаны выздоровевшими. От COVID-19 в Африке умерли более 17 тыс. пациентов.

Как передавало ИА REGNUM, 26 июля Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила, что за последние сутки во всём мире выявлено 200 625 новых случаев заражения коронавирусом.

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