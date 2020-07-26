Вашингтон, , 20:24 — REGNUM Ученые университета в Сан-Франциско установили факт тяжелого протекания диабета в случае, если больной заразился коронавирусом. Об этом 26 июля сообщается на портале MedicalXpress.

По данным исследования, опубликованного на указанном медицинском портале, диабет находится на втором месте среди всех заболеваний, отягчающих состояние зараженных коронавирусной инфекцией.

Согласно статистике, больные диабетом в шесть раз чаще нуждаются в госпитализации и умирают в 12 раз чаще, если у них выявлен коронавирус.