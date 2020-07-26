Сухум, , 19:56 — REGNUM В Абхазии за последние 24 часа скончался один пациент с COVID-19. Об этом 26 июля сообщает оперативный штаб по защите населения республики от коронавируса.

В сообщении говорится, что трагедия произошла в Гудаутской ЦРБ. Пациент, ранее заразившийся SARS-CoV-2, находился на лечении с хроническим кардиологическим заболеванием. Не смотря на все усилия медиков, спасти жизнь пациенту не удалось.

Отмечается, что общее число выявленных в Абхазии случаев заражения коронавирусом на сегодняшний день составляет 55, при 37 вылечившихся от COVID-19.

Как передавало ИА REGNUM, 26 июля в пресс-службе министерства здравоохранения, труда и социальной защиты Молдавии сообщили, что молдавские врачи оценивают состояние 414 пациентов, инфицированных коронавирусом, как тяжелое (29 из них подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких).