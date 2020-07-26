Париж, , 19:43 — REGNUM В Париже на 105-м году жизни скончалась актриса Оливия де Хэвилленд. Об этом сообщило в воскресенье, 26 июля, интернет-издание Deadline.

По данным журналистов, трагедия произошла 25 июля в доме артистки. Причина смерти Хэвилленд не сообщается.

Отмечается, что актриса ушла из жизни во сне.

Напомним, Оливия де Хэвилленд была известна по ролям в таких фильмах, как «Унесенные ветром», «Змеиная яма», «Моя кузина Рэйчел», «Каждому свое», «Наследница» и др.

Как передавало ИА REGNUM, 17 июля в Швейцарии в возрасте 96 лет скончалась балерина Зизи Жанмер.

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