Женева, Швейцария, , 19:13 — REGNUM За последние сутки во всём мире выявлено 200 625 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом в воскресенье, 26 июля, сообщила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

Как уточняется, всего за период с начала пандемии выявлено уже 15 785 641 инфицированных SARS-CoV-2.

Сообщается также, что за сутки в мире скончались ещё 4,8 тыс. пациентов с COVID-19, общее число летальных случаев возросло до 640 016.

Напомним, днём ранее ВОЗ сообщала о 284 083 выявленных инфицированных.

Как передавало ИА REGNUM, 26 июля министерство здравоохранения Португалии сообщило, что количество подтверждённых случаев инфицирования вирусом SARS-CoV-2 в стране за последние сутки выросло на 209.

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