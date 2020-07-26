Астрахань, , 18:38 — REGNUM В детском лагере, расположенном в Астраханской области, выявили пять случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом 26 июля сообщается в пресс-службе губернатора региона.

«Работники помещены в изолятор, при этом у них отсутствуют клинические симптомы заболевания. Дети и персонал лагеря осматриваются специалистами Приволжской и Камызякской районных больниц», — отмечается в заявлении.

В связи с произошедшим инцидентом было принято решение о закрытии лагеря на карантин.

Напомним, по последним данным, в России выявлено порядка 812 тыс. 500 случаев заражения коронавирусной инфекцией, во всем мире данный показатель превысил 16 млн.