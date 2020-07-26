Москва, , 18:05 — REGNUM Четыре ключевых показателя, по которым можно определить здоровье человека, назвал телеведущий и врач Александр Мясников. Об этом специалист сообщил в эфире телеканала «Россия 1».

По его словам, человек в первую очередь должен следить за артериальным давлением, уровнем холестерина в крови, показателем сахара и объемом талии.

Мясников отметил, что эти факторы, которые можно назвать «смертельным квартетом», являются важными, поэтому на них нужно обращать внимание.

По словам врача, о серьезном риске для здоровья человека может свидетельствовать превышение показателей по данным пунктам.

Напомним, 24 июля врач и телеведущий Александр Мясников в своем Telegram-канале сообщил, что употребление в пищу небольшого количества сладостей перед сном поможет справиться с проблемой засыпания.

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