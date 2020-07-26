Санкт-Петербург, , 18:02 — REGNUM Министр обороны России Сергей Шойгу провел переговоры с президентом Владимиром Путиным по вопросу выполнения программы вооружения. Об этом 26 июля сообщает RT.

«Многое сделано. Помимо этого, есть ещё ряд вопросов, которые, на мой взгляд, помогут более качественному, более объёмному выполнению в количественной части Государственной программы вооружения», — приводит агентство слова Шойгу.

Также министр предложил Путину обсудить формирование военного бюджета на 2021 год.

Напомним, встреча между министром обороны и главой российского государства прошла на борту самолета, летевшего из Санкт-Петербурга.