Грозный, , 17:43 — REGNUM Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал о том, как его соотечественники относятся к тому, что он попал в санкционный список, составленный США. Об этом 26 июля он сообщил в эфире телеканала «Россия 1».

«Те, кто меня видит, говорят мне: Если ты и твоя семья в списке, то мы тоже в этом списке», — отметил Кадыров, добавив, что чеченцев невозможно напугать.

Напомним, введение персональных санкций со стороны США в отношении Кадырова были озвучены государственным секретарем Майком Помпео. Глава Чечни был обвинен в нарушении прав человека в регионе.