Москва, , 17:36 — REGNUM В трех крупных городах Российской Федерации неизвестный «заминировал» аэропорты. Речь идет о Москве, Санкт-Петербурге и Краснодаре. Об этом 26 июля рассказал ТАСС источник в экстренных службах.

По словам собеседника агентства, в правоохранительные органы поступило анонимное сообщение о «минировании аэропортов».

«Поступило анонимное сообщение … о том, что заминированы аэропорты … — сказал источник. — Также есть информация об угрозе взрыва всех самолетов на стоянках в столичных аэропортах».

В настоящее время сотрудники специальных служб проверяют данную информацию.

Другие подробности пока неизвестны.