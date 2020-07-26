Москва, 26 июля 2020, 17:24 — REGNUM Вирусом SARS-CoV-2 заразились телеведущая и блогер Анастасия Ивлеева и ее муж рэпер Элджей (Алексей Узенюк). Об этом сама блогер написала на странице в соцсети Instagram.
«Мой муж (рэпер Элджей) и я заболели COVID-19», — написала Ивлеева.
Телеведущая также призвала своих подписчиков быть осторожными, так как пока «вирус никуда не делся».
Как передавало ИА REGNUM, 26 июля в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом сообщили, что в Российской Федерации за сутки было выявлено 5765 случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2.
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