Москва, , 17:24 — REGNUM Вирусом SARS-CoV-2 заразились телеведущая и блогер Анастасия Ивлеева и ее муж рэпер Элджей (Алексей Узенюк). Об этом сама блогер написала на странице в соцсети Instagram.

«Мой муж (рэпер Элджей) и я заболели COVID-19», — написала Ивлеева.

Телеведущая также призвала своих подписчиков быть осторожными, так как пока «вирус никуда не делся».

Как передавало ИА REGNUM, 26 июля в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом сообщили, что в Российской Федерации за сутки было выявлено 5765 случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2.

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