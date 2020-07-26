Лиссабон, , 17:09 — REGNUM За последние сутки количество подтверждённых случаев инфицирования вирусом SARS-CoV-2 в Португалии выросло на 209. Об этом сообщает 26 июля министерство здравоохранения страны.

По данным минздрава, общее количество подтверждённых случаев заражения коронавирусом в стране достигло 50 164.

Отмечается, что число летальных исходов в Португалии от COVID-19 составляет 1717. Общее число излечившихся — 35 157.

Как передавало ИА REGNUM, 26 июля министр здравоохранения Палестины Май эль-Кела на пресс конференции рассказала, что за минувшие сутки на территории Палестины от COVID-19 и связанных с ним последствий скончались четыре пациента.

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