Якутск, , 15:44 — REGNUM В настоящее время на территории республики Якутия насчитывается 71 лесной пожар на общей пройденной огнем площади свыше 250 тыс. га. Об этом 26 июля сообщает пресс-служба регионального МЧС РФ.

«По оперативным данным «Авиалесоохраны» на территории Якутии действует 71 природный пожар на общей площади, пройденной огнем 258 894,8 гектара», — говорится в сообщении.

Также в нем уточняется, что площадь активного горения на данный момент составляет 388,34 гектара и указывается, что за сутки было ликвидировано 12 лесных пожаров и возникло три новых.

Кроме этого, сообщается, что на активных работах по тушению лесных пожаров было задействовано 833 человека и 94 единицы техники.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, 24 июля председатель правительства Красноярского края Юрий Лапшин подписал постановление об отмене режима чрезвычайной ситуации в лесах.