Киев, , 15:26 — REGNUM Боевики вооруженных сил Украины с начала 2019 года по июль 2020 года получили 1,9 млн гривен ($68,5 тыс.) за 76 единиц техники противника, уничтоженной в ходе гражданской войны в Донбассе. Об этом 26 июля сообщили в пресс-службе министерства обороны Украины.

В качестве поощрения за «успешное выполнение боевых задач» украинские силовики, воюющие против республик Донбасса, на протяжении 2019−2020 гг. получили от Украины 6,3 млн гривен ($227 тыс.). Из этой суммы 2,5 млн гривен ($90,2 тыс.) было уплачено украинским боевикам в 2020 году.

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За участие в боевых действиях с начала 2019 года боевики ВСУ получили 34,1 млн гривен ($1 млн 230 тыс.). 12,9 млн гривен ($465,3 тыс.) из этой суммы украинские силовики получили в 2020 году.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Народной Милиции Луганской Народной Республике сообщили, что украинские националисты вербуют лиц, имеющих боевой опыт, для отправки в Азербайджан с целью участия в военном конфликте против Армении.