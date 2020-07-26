Москва, , 15:01 — REGNUM Интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев согласился с тем, что цены на услуги провайдеров домашнего интернета в России будут расти. Об этом он заявил сегодня, 26 июля, в интервью телеканалу «360».

По словам Марничева, удоврожание услуг домашнего проводного интернета неизбежно, в частности, из-за ослабления курса рубля. Он напомнил, что вся инфраструктура российского интернета строится на импортном оборудовании.

«Цена в рублях оборудования и самой Сети для операторов повышается. Повышается себестоимость услуг», — сказал он.

Также на повышение тарифов влияет пакет антитеррористических законов ну и конечно пандемия коронавируса — люди стали больше времени проводить в сети.

Напомним, что газета «Известия» со ссылкой на провайдеры заявила, что все они планируют поднять плату за домашний интернет. При этом провайдеры планируют начать повышение стоимости архивных тарифов, чтобы побудить клиентов переходить на актуальные тарифы, которые также дороже.