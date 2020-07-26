Москва, , 15:03 — REGNUM Сериал «Чики» производится и распространяется согласно российского законодательства, и распространяющая его онлайн-платформа не получала официальных претензий, жалоб или запросов. Об этом 26 июля сообщили в пресс-службе сервиса more. tv, передает РИА Новости.

«Официальных запросов и претензий к нам не поступало. Сериал создан и распространяется в рамках закона», — рассказали в пресс-службе.

Также тем указали, что полная версия сериала доступна только по платной подписке, согласно пользовательскому соглашению сервиса.

При этом подчеркивается, что в каждой серии обозначены возрастные ограничение 18+ и указывается, что данный сериал поднимает многие социальные проблемы.

«Ключевая линия в фильме — это истории любви каждой из героинь, любви, которая направляет и помогает преодолеть трудности. Также в сериале раскрыта серьезная тема социального насилия», — отметили в пресс-службе.

Напомним, ранее в ряде СМИ появилась информация о том, что общественниками были поданы жалобы на сериал «Чики» за пропаганду феминизма и ЛГБТ и выдвигалось требование привлечь владельцев сериала к ответственности за предоставление свободного доступа к нему.