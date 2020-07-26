Ташкент, , 14:46 — REGNUM Власти Узбекистана до 15 августа продлили карантинные ограничения, введенные ранее из-за распространения коронавируса SARS-CoV-2. Об этом сегодня, 26 июля, сообщает оперативный штаб республики при правительстве по борьбе с коронавирусом.

Напомним, что первый случай заражения коронавирусом в Узбекистане был выявлен 15 марта. Тогда же власти и ввели карантин. На сегодняшний день в Узбекистане выявлено 20 266 случаев COVID-19. Скончались 112 человек. 10 831 пациент выздоровел.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев 23 июля заявил, что ситуация с коронавирусом в республике по-прежнему серьезная и согласился с предложением специальной комиссии по борьбе с коронавирусом о продлении карантина.

Ранее карантинные ограничения действовали до 1 августа. Теперь они продлеваются до 15 августа.