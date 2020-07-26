Москва, , 14:25 — REGNUM Российский миллиардер Сергей Саркисов, являющийся совладельцем страховой группы РЕСО, призывал представителей армянской и азербайджанской диаспоры прекратить беспорядки в Москве, произошедшие на фоне обострения ситуации на армяно-азербайджанской границе. Его заявление 26 июля приводит РБК.

В своем заявлении Саркисов отмечает, что ему стыдно за тех, «кто развязал вдали от своей Родины варварское проявление своего национализма, избивая или убивая людей просто потому, что они иной национальности».

Также он указывает, что «необходимо остановить тех, кто из-за пределов России провоцирует сородичей на экстремизм».

При этом Саркисов сообщает, что его семья готова возместить ущерб азербайджанским предпринимателям, чья собственность в Москве пострадала от действий вандалов и выражает надежду, что азербайджанские предприниматели, со своей стороны, согласятся с ним и возместят ущерб, который из-за беспорядков в Москве понесли армянские предприниматели.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, 24 июля стало известно, что свыше 25 человек были задержаны полицией в ночь с 23 на 24 июля в районе Марьино на юго-востоке Москвы за целую серию хулиганств и разбоев, произошедших на фоне обострившегося армяно-азербайджанского конфликта.