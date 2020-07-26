Екатеринбург, , 13:08 — REGNUM В Свердловской области за 25 июля от COVID-19 умерли ещё пять человек. Об этом сообщает среднеуральский оперштаб.

С начала пандемии в регионе от ковида скончались 236 пациентов. 166 госпитализированных находятся в тяжёлом состоянии. В том числе 147 пребывают в реанимациях, из них 74 — на аппаратах ИВЛ.

В состоянии средней тяжести находятся 700 пациентов. Как сообщало ИА REGNUM, за весь период коронавирусной пандемии в регионе обнаружили 19 473 носителя коронавируса.