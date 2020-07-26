Москва, , 12:57 — REGNUM Главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению московского департамента здравоохранения Андрей Тяжельников рассказал, как отличить грипп от коронавирусной инфекции. Об этом он поведал сегодня, 26 июля, в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Тяжельников напомнил, что коронавирусная инфекция до конца не изучена, поэтому она может протекать по-разному, в том числе и бессимптомно.

В целом обычный грипп характерен быстрым подъемом температуры тела до 40 градусов Цельсия, слабостью и ломотой в теле. У коронавируса также присутствуют данные симптомы, но добавляется потеря обоняния и потеря чувства вкуса.

«Если вы видите, что у вас резкое повышение температуры до 40 градусов, при этом есть все другие симптомы — как слабость, ломота, — это, скорее всего, грипп. Характерные симптомы для коронавируса — это потеря обоняния, потеря чувства вкуса», — рассказал Тяжельников.

Напомним, что число выявленных зараженных коронавирусом в мире перевалило за 16 миллионов.