Челябинск, , 12:38 — REGNUM В Челябинской области за 25 июля скончались трое мужчин с коронавирусом. Такие данные 26 июля сообщает оперштаб.

От COVID-19 за сутки никто не умер. У всех скончавшихся были хронические заболевания. 68-летний гражданин имел сахарный диабет с множественными осложнениями, 92-летний — атеросклеротический кардиосклероз и рак лёгкого, а 76-летний — хроническую обструктивную болезнь лёгких.

С начала пандемии от ковида умер 91 человек. А 151 скончался от других причин.