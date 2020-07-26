Астрахань, , 12:33 — REGNUM 32 новых случая заражения коронавирусом подтверждено за минувшие сутки в Астраханской области, сообщили в региональном оперативном штабе 26 июля.

В регионе зарегистрирован 43-й случай смерти пациента с подтвержденным диагнозом COVID-19 — это мужчина 1943 года рождения. В течение недели он лечился самостоятельно, к врачам обратился после того, как температура повысилась до 39 градусов. Пациенту был поставлен диагноз «двусторонняя пневмония», выявлены признаки коронавирусной инфекции, позднее подтвержденные положительным результатом теста. В реанимации пациент провёл восемь суток. Несмотря на усилия врачей, состояние мужчины прогрессивно ухудшалось. Смерть наступила 3 июля в 14:15.

Всего в Астраханской области за период пандемии подтверждено 4437 случаев заражения коронавирусом, 4375 пациентов уже выписаны. Скончались 43 человека.