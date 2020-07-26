Киев, , 12:59 — REGNUM За сутки в вооруженных силах Украины зарегистрировали три новых случая заражения коронавирусом SARS-CoV-2, сообщили 26 июля в пресс-службе командования медицинских сил ВСУ.

В числе инфицированных двое военнослужащих и один работник ВСУ. На лечении в медицинских учреждениях находятся один военнослужащий и один работник ВСУ, дома лечится один военнослужащий.

На данный момент в ВСУ коронавирусом инфицированы 154 человека. За весь период эпидемии выздоровели 570 человек, скончались пять человек.