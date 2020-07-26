Симферополь, , 12:08 — REGNUM 27 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено за минувшие сутки в Республике Крым. Об этом сообщил на своей странице в Facebook 26 июля глава Крыма Сергей Аксёнов.

«За 25 июля на территории Республики Крым зарегистрировано 27 случаев коронавирусной инфекции. 13 из них выявлены при обращении за медицинской помощью, ещё 13 — среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 1 — при скрининге здоровых лиц», — написал Аксёнов.

Всего в Крыму за период с 21 марта подтверждено 1104 случая заражения коронавирусом, 827 человек выздоровели, 14 скончались.