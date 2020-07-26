Элиста, 26 июля 2020, 12:04 — REGNUM 15 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено за минувшие сутки в Республике Калмыкия, сообщили 26 июля в региональном оперативном штабе.
Выписаны с выздоровлением за сутки четыре пациента. В тяжёлом состоянии в больницах республики находятся 13 человек с подтверждённым заражением коронавирусом, восемь из них подключены к аппаратам ИВЛ.
С конца марта на территории Калмыкии подтверждено 2510 случаев заражения коронавирусом, 1673 человека выздоровели. Скончались 37 пациентов.