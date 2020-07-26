Кишинёв, , 12:07 — REGNUM Молдавские врачи оценивают состояние 414 пациентов, инфицированных коронавирусом, как тяжелое (29 из них подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких). Об этом 26 июля сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения, труда и социальной защиты Молдавии.

Состояние 1039 инфицированных оценивается как средней степени тяжести.

В медицинский центр COVID-19 в Кишиневе за сутки с подозрением на заражение коронавирусом поступили еще 58 человек.

301 человек за сутки выздоровел (всего выздоровели 15 909 человек), один — скончался (всего умерли 733 человека).

Напомним, в Молдавии на текущий момент зарегистрировано 22 828 случаев инфицирования коронавирусом SARS-CoV-2, из которых 1489 приходятся на Приднестровскую Молдавскую Республику.