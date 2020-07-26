Тамбов, , 12:00 — REGNUM 39 новых случаев заражения коронавирусом пподтверждено за минувшие сутки в Тамбовской области, сообщили 26 июля в региональном операштабе.

«39 новых случаев сегодня. Из них: 18 мужчин, 21 женщина. Возраст заболевших от 23 до 96 лет. Прибывших из других регионов нет, 39 контактных с заболевшими», — уточнили в оперативном штабе.

Всего в Тамбовской области с 17 марта положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 5805 человек, 4844 выздоровели, ещё 34 человека скончались.