Пермь, , 11:57 — REGNUM В Пермском крае за сутки, по состоянию на 26 июля, в COVID-центрах скончались четыре пациента, сообщает пресс-служба краевой администрации.

По данным ведомства, три человека умерли от коронавирусной инфекции. Причиной смерти четвертого пациента медики называют сопутствующее заболевание.

С начала пандемии в регионе зафиксирован 221 летальный исход пациентов с COVID-19: 133 пациента скончались от коронавирусной инфекции, 88 — от сопутствующих заболеваний.

Напомним, в Прикамье выявлено 5 502 случая заражения коронавирусом. От болезни оправились 4 130 человек.

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