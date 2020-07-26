Пермь, , 11:52 — REGNUM В Пермском крае за сутки, по состоянию на 26 июля, подтверждено 73 новых случая заражения коронавирусом, сообщает краевой минздрав.

В больницах лечение получают 37 пациентов, дома под наблюдением медиков находятся 36 человек. Среди выявленных носителей SARS-CoV-2 четверо детей, 23 мужчины и 46 женщин. Из взрослых пациентов 24 человека младше 45 лет, 27 человек — в возрасте 45−65, 18 человек — старше 65 лет.

Ежесуточный прирост случаев заражения составил 1,3%, коэффициент распространения — 0,9 (на 25 июля — 0,8).

С начала пандемии в регионе выявлено 5 502 носителя SARS-CoV-2. Выздоровело 4 130 пациентов. В стационарах продолжают лечиться 823 человека. Скончался 221 пациент с COVID-19.

Читайте развитие сюжета: С начала пандемии в Прикамье скончался 221 пациент с COVID-19