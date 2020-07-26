Тверь, , 11:51 — REGNUM 28 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено за минувшие сутки в Тверской области, сообщили 26 июля в региональном оперативном штабе.

Два пациента за минувшие сутки скончались. Под постоянным меднаблюдением в изоляции остаются 524 человека.

Всего в регионе за период пандемии положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 4451 человек, выписаны с выздоровлением 3797 человек, 130 пациентов скончались.

Всего в регионе провели уже проведено 137 383 лабораторных исследований на коронавирус, за последние сутки 478.