Краснодар, , 11:44 — REGNUM 94 новых случая заражения коронавирусом подтверждено за минувшие сутки на территории Краснодарского края, сообщили в региональном оперативном штабе 26 июля. Самому младшему пациенту пять лет, самому старшему — 79.

«В Краснодаре выявлено 22 пациента, в Армавире — 15. Семь случаев зафиксировано в Славянском районе, шесть — в Сочи, по пять — в Усть-Лабинском и Белореченском, по четыре — в Кавказском и Апшеронском районах. По три заболевших в Новокубанском, Северском, Павловском и Кореновском муниципальных образованиях», — уточнили в оперативном штабе.

Всего на территории Краснодарского края с 12 марта положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 7784 человек, из них выздоровели 6701, скончались 103 человека.

В тяжёлом состоянии остаются 36 пациентов, 35 из них подключены к аппаратам ИВЛ, ещё один находится на экстракорпоральной мембранной оксигенации.