Тула, , 11:40 — REGNUM Четыре пациента с подтверждённым заражением коронавирусом скончались в Тульской области за минувшие сутки, сообщили 26 июля в региональном оперативном штабе.

«Подтвержден летальный исход четырех пациентов с коронавирусной инфекцией. Это жители Узловой, Донского и Киреевского районов в возрасте от 62 до 84 лет», — говорится в сообщении.

Всего за сутки в регионе подтверждено 35 новых случаев заражения коронавирусом, выписаны с выздоровлением 37 человек.

С начала пандемии в регионе положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 8165 человек, в том числе выздоровели 6722 человека, умерли 213 пациентов.