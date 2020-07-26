Оренбург, , 11:33 — REGNUM В Оренбургской области за сутки, по состоянию на 26 июля, референс-центр подтвердил 110 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает Управление Роспотребнадзора по региону.

В ведомстве отметили, что на территории области продолжается активное тестирование населения на SARS-CoV-2. С начала пандемии сделано более 351 тысяч лабораторных исследований. На 100 тыс. населения приходится 219,9 тестов.

На сегодняшний день в Оренбуржье выявлено 6 374 носителя SARS-CoV-2. Выздоровело 4 775 пациентов. От COVID-19 скончался 41 человек.