Ростов-на-Дону, , 11:09 — REGNUM В Ростовской области за последние сутки положительный результат теста на коронавирус получили 126 человек. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном правительстве 26 июля.

Новые случаи заражения коронавирусом подтверждены в 15 муниципальных образованиях Ростовской области. Так, в Ростове-на-Дону зарегистрировано 84 носителя инфекции, в Батайске — восемь, по четыре — в Азовском, Аксайском, Заветинском, Миллеровском и Мясниковском районах. 21,4% новых случаев заражения коронавирусом приходится на возрастную категорию старше 66 лет, 4% — дети.

Таким образом, общее число случаев заражения коронавирусом в Ростовской области на утро 26 июля достигло 12 тыс. 270 человек.