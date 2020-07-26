Москва, , 09:56 — REGNUM За истекшие сутки от COVID-19 в столице России вылечились ещё 306 пациентов. Об этом 26 июля рассказала журналистам заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели еще 306 пациентов», — заявила она, добавив, что число вылечившихся от нового заболевания в российской столице продолжает расти.

Также Ракова уточнила, что в результате этого общее число вылечившихся от COVID-19 в Москве стало составлять 174 721.

При этом заместитель мэра отметила, что при выписке всем пациентам, которым необходимо быть под наблюдением медиков, даются соответствующие рекомендации и сообщила, что всем выписавшимся предлагается стать донорами плазмы крови.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в мире по состоянию на 25 июля было выявлено более 16 млн случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2.