Соединённые Штаты Америки, , 08:45 — REGNUM В мире по состоянию на 25 июля выявлено более 16 млн случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2. Об этом сообщил американский университет Джонса Хопкинса, который ведет федеральную статистику по коронавирусу в США, а также учитывает данные других стран.

По данным этого университета, число случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2 в мире достигло 16 046 986. Всего с начала пандемии с диагнозом COVID-19 скончались 644 528 человек. Вылечится от коронавирусной инфекции смогли 9 262 520 человек.

По числу выявленных случаев лидируют США — там диагноз COVID-19 подтвержден у 4 178 021 человек. Скончались более 146 тысяч человек.