Киев, , 08:06 — REGNUM В возрасте 48 лет скончался врач сборной Украины по футболу Антон Худаев, заболевший COVID-19. Об этом 25 июля сообщается на странице украинской ассоциации футбола в социальной сети Facebook.

По информации источника, в результате заболевания было поражено 70% легких врача. Он был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких и за его жизнь боролись лучшие врачи Украины. 25 июля вечером сердце Антона Худаева остановилось.

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