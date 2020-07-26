Сеул, , 06:23 — REGNUM В Южной Корее за прошедшие сутки выявили 58 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает южнокорейский центр по контролю и профилактике заболеваний.

Из них 46 случаев являются завозными. Отмечается, что после рекордного за три месяца роста заболеваемости, зафиксированного 24 июля, число новых случаев опустилось ниже 60.

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Таким образом, общее количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа в Южной Корее достигло 14 150. Число умерших пациентов с COVID-19 осталось на прежнем уровне — 298 человек.

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