Токио, , 03:16 — REGNUM В японской столице Токио выявили 295 случаев заражения коронавирусом нового типа за прошедшие сутки, сообщает агентство Kyodo.

Всего в Японии выявили около 790 инфицированных новым коронавирусом. Таким образом, общее количество подтвержденных случаев заражения SARS-CoV-2 на японской территории превысило 30 тысяч и достигло 30 460. В эту статистику также входят и зараженные с круизного лайнера Diamond Princess.

Агентство отмечает, что число инфицированных увеличилось на 10 тысяч за три недели. Также за минувшие сутки число жертв осложнений COVID-19 в стране достигло 1009 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 июля премьер-министр Японии Синдзо Абэ отказался вводить в стране режим чрезвычайного положения на фоне резкого роста числа инфицированных коронавирусом нового типа. Глава японского правительства назвал ситуацию напряженной, однако отметил, что режим ЧП вводить пока нет необходимости.

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