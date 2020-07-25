Москва, , 23:49 — REGNUM Девять пациентов с COVID-19 скончались за сутки в Москве. Об этом 25 июля сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

«В Москве (от COVID-19) скончались девять пациентов», — говорится в сообщении штаба.

Отмечается, что у всех скончавшихся пациентов был получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию и подтвержден диагноз «пневмония».

Напомним, 25 июля министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в эфире телеканала «Россия 1» заявил, что в стране число пациентов с коронавирусом, находящихся в реанимационных отделениях, составляет 3,1 тыс. человек.

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