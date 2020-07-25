Лондон, , 23:49 — REGNUM Британские власти вновь ввели обязательный двухнедельный карантин для всех прибывающих из Испании. Об этом 25 июля заявили в министерстве транспорта Соединенного Королевства.

«Гражданам, возвращающимся из Испании, в том числе с островов, начиная с полуночи сегодняшнего дня, 25 июля, нужно будет самоизолироваться на две недели», — говорится в заявлении.

Кроме того, Британия исключила Испанию из списка государств, с которыми организованы воздушные коридоры.

Как сообщало ИА REGNUM, на территории Испании за месяц, который прошел после отмены карантинных мер безопасности, связанных с коронавирусом, было выявлено как минимум 18 564 случая заражения SARS-CoV-2.

В течение данного периода количество заразившихся, выявляемых еженедельно, возросло почти на 400% в сравнении с этим показателем, который был в стране до отмены введенных из-за коронавируса мер карантинной безопасности.

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