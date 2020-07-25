Сухум, , 22:59 — REGNUM В Абхазии за последние 24 часа выявили семь новых случаев заражения SARS-CoV-2. Об этом 25 июля сообщает оперативный штаб по защите населения республики от COVID-19.

«Подтвержден (коронавирус) у семи человек», — отмечается в сообщении.

Таким образом, общее число выявленных в Абхазии случаев заражения коронавирусом на сегодняшний день составляет 55, при 37 вылечившихся от COVID-19 и одном летальном исходе от нового заболевания.

Как передавало ИА REGNUM, 25 июля министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа сообщил, что в стране за последние сутки выявили 921 новый случая заражения коронавирусом.

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