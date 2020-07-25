Москва, , 22:29 — REGNUM В Москве заболеваемость COVID-19 в целом идёт на убыль, заявил 25 июля министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

В московской больнице Mos.ru

«В Москве заболеваемость в целом идёт на убыль, формируется популяционный иммунитет», — сказал Мурашко в эфире телеканала «Россия 1».

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве от COVID-19 за сутки 24 июля выздоровел 561 пациент. Всего с начала пандемии от COVID-19 в столице России смогли излечиться 174 415 человек.

Читайте также: Собянин: вакцинация от коронавируса будет бесплатной