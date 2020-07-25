Москва, , 22:11 — REGNUM В России число пациентов с коронавирусом, находящихся в реанимационных отделениях, составляет 3,1 тыс. человек. Об этом 25 июля заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

«В общей сложности в отделениях реанимации сегодня находятся 3 100 пациентов», — сказал Мурашко в эфире телеканала «Россия 1».

Как сообщало ИА REGNUM, согласно последним данным, в России выявлено 806 720 случаев заражения коронавирусом. От осложнений, вызванных COVID-19, скончались 13 192 человека, выздоровели — 597 140. Всего было проведено более 26,6 млн тестов.

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