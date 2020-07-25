Москва, , 21:25 — REGNUM В России следует ужесточить наказание за употребление наркотических веществ, считает главный внештатный специалист психиатр-нарколог департамента здравоохранения Москвы и Минздрава РФ Евгений Брюн.

«Хорошая идея (увеличить штраф за употребление наркотиков). Я думаю, наше законодательство позволяет это делать», — сказал он в эфире радиостанции «Говорит Москва».

По его словам, штраф должен составлять не менее 10 тыс. рублей. При этом наркотические вещества нельзя разделять по их природе, составу и силе воздействия на организм, добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Брюн заявил, что число российских школьников и студентов, пробовавших наркотики, за последние десять лет сократилось до сотых или даже тысячных долей процента.

Брюн полагает, что хороший результат дали профилактические меры — тестирование и раннее выявление потребителей наркотиков. Количество людей с наркозависимостью ежегодно снижается, вместе с тем растёт доля тех, кто употребляет синтетические наркотики. Они распространены в студенческой, молодежной среде.

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