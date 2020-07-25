Душанбе, , 20:15 — REGNUM Власти Таджикистана проинформировали Москву о решении правительства республики возобновить авиасообщение с Россией. Об этом 25 июля сообщили в департаменте информации и печати МИД Таджикистана.

«Мы официально проинформировали российскую сторону о решении правительства Таджикистана возобновить авиасообщение с Россией», — сообщили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее правительство России приняло решение о возобновлении с 1 августа международного авиационного сообщения, прерванного из-за пандемии коронавируса. С 1 августа международные рейсы будут совершаться через аэропорты Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону.

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