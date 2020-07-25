Бухарест, , 19:31 — REGNUM Общее количество выявленных на территории Румынии подтвержденных случаев заражения за последние сутки выросло на 1284 и превысило 43 тысячи. Об этом 25 июля сообщает телеканал Digi 24 со ссылкой на группу стратегического общения по ситуации с COVID-19 при правительстве страны.

«В Румынии подтверждено 43 678 случаев заражения коронавирусом», — говорится в сообщении.

Кроме этого, указывается, что суммарное количество летальных исходов в стране от COVID-19 достигло 2165.

Как передавало ИА REGNUM, 25 июля министр здравоохранения Палестины Май эль-Кела на пресс конференции рассказала, что за минувшие сутки на территории Палестины от COVID-19 и связанных с ним последствий скончался один пациент.

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