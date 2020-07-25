Красноярск, , 18:49 — REGNUM МЧС РФ предупредило жителей Красноярского края о надвигающейся на регион 26 июля непогоде — сильных дождях, грозах, граде и шквалистых усилениях ветра. Экстренное предупреждение о неблагоприятных погодных условиях было опубликовано пресс-службой ГУ МЧС России по Красноярскому краю.

«26 июля в центральных и южных районах Красноярского края местами ожидаются сильные дожди, грозы, возможен град, при грозах шквалистые усиления ветра 15−18 м/с», — говорится в сообщении ведомства, которое также было разослано на телефоны жителей региона.

Со ссылкой на прогноз Среднесибирского УГМС, МЧС также предупреждает об ожидаемой в южных районах края высокой пожарной опасности 4 класса.

Как сообщало ИА REGNUM, в субботу, 25 июля, в столице региона Красноярске будет облачно, временами небольшой дождь, температура воздуха +22… +24 °С.

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