Москва, , 17:36 — REGNUM В столице Российской Федерации в одну из местных больниц госпитализирована актриса Театра Луны Елена Кондулайнен, известная по фильмам «Зверобой» и «Побег». Об этом сообщил ТАСС источник в театре.

В больнице Павел Соболев © ИА REGNUM

«Вчера (24 июля) у нас была встреча, закрытие сезона, — сказала собеседница агентства. — Потом мы встретились, сидели, обедали».

По словам источника, в Парке Горького в ресторане стало внезапно плохо заслуженной артистке РФ. Собеседница добавила, что Кондулайнен была госпитализирована в больницу в районе 18:00 мск.

Как передавало ИА REGNUM, в начале июня известный актер Михаил Кокшенов скончался в возрасте 83 лет в Москве.

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